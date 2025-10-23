Holnapra véget ér a kellemes őszi idő Bács-Kiskunban, jön a szél és az eső

Esőt és erős szelet is jósolnak péntekre, de néhány helyen van esély rá, hogy kisüt a nap. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből megtudhatjuk, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap az országban

Fotó: Met.hu

Milyen idő lesz holnap?

Nyugat felől gyorsan beborul az ég, és egy kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul át felettünk kelet felé. Országszerte számítani lehet esőre, záporokra, helyenként zivatarokra, különösen az ország északnyugati és nyugati részén várható kiadós csapadék.

A szél a Dunántúlon előbb, majd másutt is északnyugatira, nyugatira fordul, és a front környezetében több helyen erős, helyenként viharos lökésekre kell készülni. Éjszakára a szél egy kicsit mérséklődik, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

Napközben a felhőzet szakadozik, időnként előbújik a nap, a csapadék reggel és délelőtt kelet felé elvonul. Délután elszórtan még előfordulhatnak záporok vagy zivatarok. A szél továbbra is erős lesz, különösen északon, ahol viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 12-18 fokot mérhetünk.