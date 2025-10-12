Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

Hétfő reggel növekszik a felhőzet, majd néhol élénk szél is várható. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatod, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen idő lesz holnap délután?

A HungaroMet előrejelzésében közölte, az éjszaka második felében észak felől elkezd megnövekedni a felhőzet, és reggel az északi, északkeleti megyékben néhol gyenge eső is előfordulhat. A szélcsendes részeken helyenként köd képződhet. Az északnyugati szél jellemzően mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Délután észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg több helyen megnövekszik a felhőzet, illetve délutánra gomolyfelhők is képződnek. Helyenként – leginkább északkeleten és északnyugaton – gyenge eső, zápor is várható. Megélénkül, néhol megerősödik az északias szél. A hőmérséklet délután 13, 20 fok között várható.