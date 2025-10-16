október 16., csütörtök

Holnap megmutatja igazi borongós arcát az ősz Bács-Kiskunban

Címkék#ősz#előjelzés#időjárás

A derült, de fagyos reggel után délutánra vastagabb felhőréteg éri el Bács-Kiskunt. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap napközben.

Kovács Nóra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Megtudhatja, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Többségében derült lesz a hajnal

A HungaroMet előrejelzésében közölte, pénteken az északi országrészben valószínű több felhő, elvétve kisebb csapadék, délen, délnyugaton a kevésbé felhős, derült tájak lehetnek többségében. Elsősorban arrafelé párássá válik a levegő, helyenként köd képződhet. Gyenge marad a légáramlás. Kora reggelre a felhős tájakon 5, 9, máshol -2, +4 fok közé csökken a hőmérséklet. Gyenge fagy főleg a Duna-Tisza közén lehet.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebbre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, azonban délután oda is érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. 

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12, 18 fok között várható.

