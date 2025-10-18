37 perce
Napsütés vagy valami más? Meglepő fordulatot hoz a holnap délutáni időjárás
A gyenge reggeli fagy után javulás áll be az őszi hőmérsékletben. Lássuk, pontosan milyen idő lesz holnap napközben.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.
Milyen idő lesz holnap?
Az éjszaka folyamán a hőmérséklet jellemzően fagypont közelébe süllyed, sokfelé gyenge fagy is előfordulhat. A vízpartok közelében, valamint Szabolcs térségében – a gyenge légmozgásnak köszönhetően – ennél enyhébb, +3, +4 fokos értékeket is mérhetünk – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.
Többnyire derült időre számíthatunk, legfeljebb hajnalra alakulhat ki helyenként alacsony szintű rétegfelhőzet. Vasárnap délután nyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk, de csapadék továbbra sem valószínű. A szél többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor az Alpokalján, valamint a keleti és északkeleti tájakon időnként megélénkülhet, miközben délies irányba fordul. A csúcshőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!