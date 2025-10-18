Napsütés vagy valami más? Meglepő fordulatot hoz a holnap délutáni időjárás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Fotó: Met.hu

Milyen idő lesz holnap?

Az éjszaka folyamán a hőmérséklet jellemzően fagypont közelébe süllyed, sokfelé gyenge fagy is előfordulhat. A vízpartok közelében, valamint Szabolcs térségében – a gyenge légmozgásnak köszönhetően – ennél enyhébb, +3, +4 fokos értékeket is mérhetünk – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

Többnyire derült időre számíthatunk, legfeljebb hajnalra alakulhat ki helyenként alacsony szintű rétegfelhőzet. Vasárnap délután nyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk, de csapadék továbbra sem valószínű. A szél többnyire mérsékelt marad, ugyanakkor az Alpokalján, valamint a keleti és északkeleti tájakon időnként megélénkülhet, miközben délies irányba fordul. A csúcshőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.