Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap
A csípős reggel után fordulatot vesz az időjárás. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap napközben.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatod, milyen idő lesz holnap.
Csapadékot is tartogat a hajnal
A HungaroMet előrejelzésében közölte, szerdán nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnalra vékonyodik, egyes részeken szakadozottá válik a felhőzet. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.
Milyen idő lesz holnap délután?
Délután egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat.
Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
