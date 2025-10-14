Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatod, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Csapadékot is tartogat a hajnal

A HungaroMet előrejelzésében közölte, szerdán nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnalra vékonyodik, egyes részeken szakadozottá válik a felhőzet. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél többnyire gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, az ország döntő részén több órára kisüt a nap. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat.

Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.