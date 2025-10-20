október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Hideg, eső, szél: a holnapi nap nem lesz sétagalopp

Címkék#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Éjszaka megérkezik a felhőzet, többfelé fagy közeli hőmérsékletekre ébredhetünk. Napközben is marad a borongós idő? Nézzük, milyen idő lesz holnap a HungaroMet Nonprofit Zrt. szerint.

Várkonyi Rozália

A hétvégén is igencsak hűvös időnk volt reggelente, de délutánra mindig kisütött a nap, vajon kegyes lesz hozzánk az idő kedden is? A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből megtudhatjuk, milyen idő lesz holnap.

térképen milyen idő lesz holnap
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban
Fotó: Met.hu

Milyen idő lesz holnap?

Az éjszaka folyamán fokozatosan megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, így reggelre többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, bár északkeleten még derült maradhat az ég. Az éjszaka második felében a Dunántúlon és Budapest környékén helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, néhol erős széllökések is lehetnek– derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet délnyugaton 4 és 11, míg északkeleten -5 és +3 fok között alakul.

Kedden napközben többnyire borult, erősen felhős időre számíthatunk, csak időnként szakadozhat fel a felhőzet. Az ország északi, északnyugati részén elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, míg északkeleten gyenge marad a légmozgás.

Délután az Északi-középhegység térségében 5 és 13, másutt 14 és 20 fok közötti csúcshőmérséklet várható. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu