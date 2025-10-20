Hideg, eső, szél: a holnapi nap nem lesz sétagalopp

A hétvégén is igencsak hűvös időnk volt reggelente, de délutánra mindig kisütött a nap, vajon kegyes lesz hozzánk az idő kedden is? A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből megtudhatjuk, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Fotó: Met.hu

Milyen idő lesz holnap?

Az éjszaka folyamán fokozatosan megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, így reggelre többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, bár északkeleten még derült maradhat az ég. Az éjszaka második felében a Dunántúlon és Budapest környékén helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, néhol erős széllökések is lehetnek– derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet délnyugaton 4 és 11, míg északkeleten -5 és +3 fok között alakul.

Kedden napközben többnyire borult, erősen felhős időre számíthatunk, csak időnként szakadozhat fel a felhőzet. Az ország északi, északnyugati részén elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, míg északkeleten gyenge marad a légmozgás.

Délután az Északi-középhegység térségében 5 és 13, másutt 14 és 20 fok közötti csúcshőmérséklet várható.