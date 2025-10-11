Időjárás-előrejelzés holnapra: így alakul a hőmérséklet

Vasárnap reggel még átmeneti ködre kell készülni, délutánra azonban kisüt a nap. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatod, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hűvös lesz az éjszaka

A HungaroMet előrejelzésében közölte, vasárnap tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradhatnak felhősebb vidékek, valamint a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A szélcsendes területeken párásság, helyenként átmeneti köd előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután a keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel – előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak.

Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.