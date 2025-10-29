1 órája
Viharos szél kavarja meg holnap az időt Bács-Kiskunban
A fejfájósoknak nem lesz könnyű napja csütörtökön, erős szél várható, néha viharos lökésekkel. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap napközben.
Szerdán a reggeli ködöt kellemes idő váltotta. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból pedig megtudhatja, milyen idő lesz holnap.
Milyen idő lesz holnap?
Estétől nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, miközben északkeleten átmenetileg alacsony szintű felhők is képződhetnek. Hajnalban és reggelre vastagabb felhőtömbök érkezhetnek nyugat felől, de csapadékra ekkor még nem kell számítani. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérik, az Észak- és Északnyugat-Dunántúlon azonban akár erős, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Az éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél hűvösebb lehet.
A nap kezdetén még nagyrészt fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. A délnyugati, déli szél több helyen élénk vagy erős lesz, sőt néhol viharos lökések is előfordulhatnak.
Nyugat felől megvastagszik a felhőzet, ami elszórtan kisebb esőre vagy záporesőre is adhat esélyt. A szél nyugatira, északnyugatira fordul, és veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Változik a forgalmi rend a kecskeméti temető környékén, fokozott figyelemre intenek a mindenszentek idején
6 varázslatos vízparti kirándulóhely Bács-Kiskunban, amit kár lenne kihagyni az őszi szünetben