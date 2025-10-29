október 29., szerda

Viharos szél kavarja meg holnap az időt Bács-Kiskunban

Címkék#időjárás-előrejelzés#fátyolfelhőzet#hőmérséklet

A fejfájósoknak nem lesz könnyű napja csütörtökön, erős szél várható, néha viharos lökésekkel. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap napközben.

Nagy Mária Lilla

Szerdán a reggeli ködöt kellemes idő váltotta. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból pedig megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban
Cikkünkből megtudhatja, milyen idő lesz holnap
Forrás: Hungaromet.hu

Milyen idő lesz holnap?

Estétől nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, miközben északkeleten átmenetileg alacsony szintű felhők is képződhetnek. Hajnalban és reggelre vastagabb felhőtömbök érkezhetnek nyugat felől, de csapadékra ekkor még nem kell számítani. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk lökések kísérik, az Észak- és Északnyugat-Dunántúlon azonban akár erős, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Az éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél hűvösebb lehet.

A nap kezdetén még nagyrészt fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. A délnyugati, déli szél több helyen élénk vagy erős lesz, sőt néhol viharos lökések is előfordulhatnak.

Nyugat felől megvastagszik a felhőzet, ami elszórtan kisebb esőre vagy záporesőre is adhat esélyt. A szél nyugatira, északnyugatira fordul, és veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből. 

