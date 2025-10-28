Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

A napsütéses őszi időnek még nem kell búcsút mondanunk. A nappali felmelegedés erősödik, délután már 15-20 fok várható. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen idő lesz holnap?

A előrejelzések szerint szerdán napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek, így felhősebb körzetek, időszakok előfordulhatnak, emellett estétől nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél megélénkülhet, délnyugaton olykor meg is erősödhet. Este, késő este a nyugati, északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.