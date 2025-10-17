Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat

Egy hidegfront fogja alakítani a hét utolsó napjait, ami szombaton borús időjárást eredményezhet. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Vajon milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban? Mutatjuk!

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen idő lesz holnap?

Az előrejelzés szerint szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. A keleti és déli országrészben maradhatnak a felhők. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

Kora délután általában 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.