Időjárás-előrejelzés holnapra: így alakul a hőmérséklet és a csapadék

Úgy tűnik, most már tényleg az igazi arcát mutatja az ősz. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap napközben.

Digner Brigitta

A hosszú hétvége időjárása változékonyan alakul, ez a hét utolsó napján sem lesz ez másként. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban?
Milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban?
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen idő lesz holnap?

Az előrejelzés szerint vasárnap az ország délnyugat felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű. Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből. 

