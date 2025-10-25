1 órája
Időjárás-előrejelzés holnapra: így alakul a hőmérséklet és a csapadék
Úgy tűnik, most már tényleg az igazi arcát mutatja az ősz. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap napközben.
A hosszú hétvége időjárása változékonyan alakul, ez a hét utolsó napján sem lesz ez másként. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.
Milyen idő lesz holnap?
Az előrejelzés szerint vasárnap az ország délnyugat felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű. Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.
