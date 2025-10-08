2 órája
Borongós, szeles idő árnyékában folytatódik holnap a felmelegedés Bács-Kiskunban
Szerdán már kellemesebb időnek örülhettünk, úgy tűnik, csütörtökön is folytatódik a felmelegedés. Lássuk, pontosan milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban!
Az ország nagy részén gyakran lesz erősen felhős az ég csütörtökön, azonban marad a 15-20 fokos maximum – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban.
Milyen idő lesz holnap?
Általában felhős, borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati és nyugati szél megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!