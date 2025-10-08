október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előejelzés

2 órája

Borongós, szeles idő árnyékában folytatódik holnap a felmelegedés Bács-Kiskunban

Címkék#előrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Szerdán már kellemesebb időnek örülhettünk, úgy tűnik, csütörtökön is folytatódik a felmelegedés. Lássuk, pontosan milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban!

Digner Brigitta

Az ország nagy részén gyakran lesz erősen felhős az ég csütörtökön, azonban marad a 15-20 fokos maximum – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban.

Lássuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban
Vajon milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban? Most megmutatjuk
Forrás: met.hu

Milyen idő lesz holnap?

Általában felhős, borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati és nyugati szél megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu