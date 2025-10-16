Átlagos őszi idő jellemzi az októbert, de valami még mindig hiányzik

A kecskeméti időjárás kapcsán Ország Ferenc elsőként kiemelte, a következő napokban is folytatódni fog az eddig tapasztalt napközben változóan, többször erősebben gomolyfelhős időjárás, amelyhez azért többnyire kapcsolódik némi napsütés is. A napi maximum hőmérsékletek 15-18 fok körül alakulnak majd, míg hajnalban párás, helyenként ködös, 8 fok körüli idő várható.

Marad a változékony őszi kecskeméti időjárás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kecskeméti időjárásban szombaton várható változás

Az Ország Ferenc által ismertetett, Kecskemétre is jellemző általános őszi – jelenleg hajnali fagyok és eső nélküli – idő szombaton hozhat újdonságot. – Szombaton gyenge hidegfront érkezik majd. Így az időjárás Kecskemét térségében erősebben szeles lehet, esőre viszont ekkor sem érdemes számítani – mondta a kecskeméti meteorológus.

Ország Ferenc hozzátette, vasárnap várhatóan visszatér a hét többi napjára is jellemző napos, gomolyfelhős időjárás, és bár a hajnali minimum hőmérsékletek kicsit lejjebb kúszhatnak, fagyveszélyre a városon belül továbbra sincs sok esély, gyenge talaj menti fagy azonban a településeken kívül vasárnap és hétfőn esetleg kialakulhat. A vasárnapi legmagasabb hőmérséklet is inkább 14-15 fok körül valószínűbb, majd jövő hét elején is a 15 fok környéki, felhős, gomolyfelhős idővel találkozhatunk.

Átlagos őszünk van?

Elsőre azt tapasztalhatjuk így október közepén, hogy az ilyenkor megszokott őszi időjárás a jellemző. Ennek többnyire igazat adott Ország Ferenc is, ám valamiben mégis eltér az idei október a sokéves átlagtól.

– Hőmérséklet szempontjából ezen a héten kicsivel magasabb, de az átlaghoz nagyon közelítő időjárásunk volt, viszont az októbernek a mostaninál már jóval csapadékosabb hónapnak kellene lennie. A sokévi szeptember-októberi átlaghoz képest az ország középső részén 25-35 milliméter csapadék hiányzik, hosszabb időszakot tekintve pedig sok helyen 100 milliméter feletti a hiány. Azt mondhatjuk tehát, hogy a csapadék – vagy annak hiánya – ismét egy olyan tényező, amely az év sok periódusához hasonlóan most is borzolhatja a kedélyeket – nyilatkozta Ország Ferenc.