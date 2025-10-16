október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

1 órája

Átlagos őszi idő jellemzi az októbert, de valami még mindig hiányzik

Címkék#baon podcast#időjárárás#előrejelezés#csapadék

A hónap és a hét közepén járunk. Ez kiváló alkalom arra, hogy utánajárjunk, vajon hogyan alakul a kecskeméti időjárás a közeljövőben. Szokásosan Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Vizi Zalán

A kecskeméti időjárás kapcsán Ország Ferenc elsőként kiemelte, a következő napokban is folytatódni fog az eddig tapasztalt napközben változóan, többször erősebben gomolyfelhős időjárás, amelyhez azért többnyire kapcsolódik némi napsütés is. A napi maximum hőmérsékletek 15-18 fok körül alakulnak majd, míg hajnalban párás, helyenként ködös, 8 fok körüli idő várható.

A kecskeméti időjárás szombaton is enyhe lesz
Marad a változékony őszi kecskeméti időjárás
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kecskeméti időjárásban szombaton várható változás

Az Ország Ferenc által ismertetett, Kecskemétre is jellemző általános őszi – jelenleg hajnali fagyok és eső nélküli – idő szombaton hozhat újdonságot. – Szombaton gyenge hidegfront érkezik majd. Így az időjárás Kecskemét térségében erősebben szeles lehet, esőre viszont ekkor sem érdemes számítani – mondta a kecskeméti meteorológus.

Ország Ferenc hozzátette, vasárnap várhatóan visszatér a hét többi napjára is jellemző napos, gomolyfelhős időjárás, és bár a hajnali minimum hőmérsékletek kicsit lejjebb kúszhatnak, fagyveszélyre a városon belül továbbra sincs sok esély, gyenge talaj menti fagy azonban a településeken kívül vasárnap és hétfőn esetleg kialakulhat. A vasárnapi legmagasabb hőmérséklet is inkább 14-15 fok körül valószínűbb, majd jövő hét elején is a 15 fok környéki, felhős, gomolyfelhős idővel találkozhatunk.

Átlagos őszünk van?

Elsőre azt tapasztalhatjuk így október közepén, hogy az ilyenkor megszokott őszi időjárás a jellemző. Ennek többnyire igazat adott Ország Ferenc is, ám valamiben mégis eltér az idei október a sokéves átlagtól.

– Hőmérséklet szempontjából ezen a héten kicsivel magasabb, de az átlaghoz nagyon közelítő időjárásunk volt, viszont az októbernek a mostaninál már jóval csapadékosabb hónapnak kellene lennie. A sokévi szeptember-októberi átlaghoz képest az ország középső részén 25-35 milliméter csapadék hiányzik, hosszabb időszakot tekintve pedig sok helyen 100 milliméter feletti a hiány. Azt mondhatjuk tehát, hogy a csapadék – vagy annak hiánya – ismét egy olyan tényező, amely az év sok periódusához hasonlóan most is borzolhatja a kedélyeket – nyilatkozta Ország Ferenc.   

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu