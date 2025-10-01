Ránk rúgta az ajtót a hűvös idő és esze ágában sincs távozni

Ahogyan arra az Ország Ferenccel előző héten készült beszélgetésünkben is utaltunk, legutóbb a HungaroMet arról írt, hogy az ősz berúgja az ajtót. Akkor a meteorológus is megerősítette, hogy Kecskemét időjárását is ez fogja befolyásolni, és ez így is lett, sőt, az a bizonyos ajtó olyannyira be lett rúgva, hogy az ősz még jó ideig nem is akar távozni.

A változékony ősz Kecskemét időjárására is jellemző

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– Mindenféleképpen arra kell számítanunk, hogy a hűvösebb őszi időjárás már velünk marad. Bár októberben kialakulhatnának gyenge fagyok, de a hajnali órákban még pozitív marad a hőmérséklet a következő napokban, ez 4-7 fokot jelent. A nappali időszakban jellemzően 15 fok környékén alakulhat az idő – mondta Ország Ferenc.

Kecskemét időjárását a napsütés és a szél uralhatja csütörtöktől

A meteorológus elmondta, a szerdai borultabb, csapadékosabb időjárás elvonul, és csütörtöktől várhatóan napsütésesebb, gyengébben felhős időre lehet számítani, viszont erős széllel. – Az északi, illetve észak-keleti szél rontja majd a hőérzetünket. A 13-15 fok környéki maximumokat emiatt kevesebbnek érezhetjük majd csütörtökön és pénteken – nyilatkozta Ország Ferenc.

A hétvége időjárása kettős lesz, újabb hidegfront várható

A kecskeméti időjárás-előrejelzésben tovább haladva megállapíthatjuk, hogy a hétvége igencsak kettős lesz. – Szombaton még jó idővel, napsütéssel és gyengülő széllel találkozhatunk, majd éjszaka átfordul déliesre a szél, hogy aztán vasárnap visszaforduljon a nyugati, észak-nyugati irányba és ezzel meghozza nekünk a markánsabbnak tűnő hidegfrontot. A felhős, borult égbolt mellett így a hét utolsó napján ismét számolnunk kell csapadékkal – árulta el Ország Ferenc.

Jól jön az őszi eső

A szeptember eleje még kifejezetten meleg volt, sorra dőltek meg a melegrekordok. Az ilyenkor megszokott hűvös időjárás bő egy héttel ezelőtt érkezett meg, és az ezzel járó csapadék mindenképpen jót tesz a növényeknek. – A jövő évi termésnek nagyon jól megágyazhat az őszi eső. A növények nedvesség-utánpótlása és elraktározása szempontjából kiemelten fontos időszak ez, hiszen ilyenkor a hűvösebb idő miatt nem párolog el az esőből származó összes nedvesség a talajból – hangsúlyozta Ország Ferenc.