1 órája
Ránk rúgta az ajtót a hűvös idő és esze ágában sincs távozni
Csütörtöktől napsütésre, hétvégén újabb hidegfrontra számíthatunk. A változékony ősz Kecskemét időjárására is jellemző. Arról, hogy pontosan hogyan alakulnak a következő napok, Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.
Ahogyan arra az Ország Ferenccel előző héten készült beszélgetésünkben is utaltunk, legutóbb a HungaroMet arról írt, hogy az ősz berúgja az ajtót. Akkor a meteorológus is megerősítette, hogy Kecskemét időjárását is ez fogja befolyásolni, és ez így is lett, sőt, az a bizonyos ajtó olyannyira be lett rúgva, hogy az ősz még jó ideig nem is akar távozni.
– Mindenféleképpen arra kell számítanunk, hogy a hűvösebb őszi időjárás már velünk marad. Bár októberben kialakulhatnának gyenge fagyok, de a hajnali órákban még pozitív marad a hőmérséklet a következő napokban, ez 4-7 fokot jelent. A nappali időszakban jellemzően 15 fok környékén alakulhat az idő – mondta Ország Ferenc.
Kecskemét időjárását a napsütés és a szél uralhatja csütörtöktől
A meteorológus elmondta, a szerdai borultabb, csapadékosabb időjárás elvonul, és csütörtöktől várhatóan napsütésesebb, gyengébben felhős időre lehet számítani, viszont erős széllel. – Az északi, illetve észak-keleti szél rontja majd a hőérzetünket. A 13-15 fok környéki maximumokat emiatt kevesebbnek érezhetjük majd csütörtökön és pénteken – nyilatkozta Ország Ferenc.
A hétvége időjárása kettős lesz, újabb hidegfront várható
A kecskeméti időjárás-előrejelzésben tovább haladva megállapíthatjuk, hogy a hétvége igencsak kettős lesz. – Szombaton még jó idővel, napsütéssel és gyengülő széllel találkozhatunk, majd éjszaka átfordul déliesre a szél, hogy aztán vasárnap visszaforduljon a nyugati, észak-nyugati irányba és ezzel meghozza nekünk a markánsabbnak tűnő hidegfrontot. A felhős, borult égbolt mellett így a hét utolsó napján ismét számolnunk kell csapadékkal – árulta el Ország Ferenc.
Jól jön az őszi eső
A szeptember eleje még kifejezetten meleg volt, sorra dőltek meg a melegrekordok. Az ilyenkor megszokott hűvös időjárás bő egy héttel ezelőtt érkezett meg, és az ezzel járó csapadék mindenképpen jót tesz a növényeknek. – A jövő évi termésnek nagyon jól megágyazhat az őszi eső. A növények nedvesség-utánpótlása és elraktározása szempontjából kiemelten fontos időszak ez, hiszen ilyenkor a hűvösebb idő miatt nem párolog el az esőből származó összes nedvesség a talajból – hangsúlyozta Ország Ferenc.
Jövő héten újra elérhetjük a 15 fokot
A szakember hozzátette, a jövő hét eleje változékony idővel fog kezdődni, fokozatosan fognak eltűnni a fejünk felül a felhők. – A jövő hét közepére már belemehetünk újra a napsütéses, gyenge szeles időjárásba. A maximum hőmérsékletek ismét 15 fok környékén, vagy pár fokkal afelett alakulhatnak majd, és a gyengülő áramlás miatt a napon igazán kellemes, kora őszi idő alakulhat ki, ez azonban már hosszútávú előrejelzésnek bizonyul, és ez még sok bizonytalansággal terhelt – fűzte hozzá Ország Ferenc.
