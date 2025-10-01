október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

1 órája

Ránk rúgta az ajtót a hűvös idő és esze ágában sincs távozni

Címkék#Ország Ferenc#baon podcast#előrejelzés#időjárás

Csütörtöktől napsütésre, hétvégén újabb hidegfrontra számíthatunk. A változékony ősz Kecskemét időjárására is jellemző. Arról, hogy pontosan hogyan alakulnak a következő napok, Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kérdeztük.

Vizi Zalán

Ahogyan arra az Ország Ferenccel előző héten készült beszélgetésünkben is utaltunk, legutóbb a HungaroMet arról írt, hogy az ősz berúgja az ajtót. Akkor a meteorológus is megerősítette, hogy Kecskemét időjárását is ez fogja befolyásolni, és ez így is lett, sőt, az a bizonyos ajtó olyannyira be lett rúgva, hogy az ősz még jó ideig nem is akar távozni.

Kecskemét időjárása kettős lesz a következő napokban
A változékony ősz Kecskemét időjárására is jellemző
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– Mindenféleképpen arra kell számítanunk, hogy a hűvösebb őszi időjárás már velünk marad. Bár októberben kialakulhatnának gyenge fagyok, de a hajnali órákban még pozitív marad a hőmérséklet a következő napokban, ez 4-7 fokot jelent. A nappali időszakban jellemzően 15 fok környékén alakulhat az idő – mondta Ország Ferenc.

Kecskemét időjárását a napsütés és a szél uralhatja csütörtöktől

A meteorológus elmondta, a szerdai borultabb, csapadékosabb időjárás elvonul, és csütörtöktől várhatóan napsütésesebb, gyengébben felhős időre lehet számítani, viszont erős széllel.  – Az északi, illetve észak-keleti szél rontja majd a hőérzetünket. A 13-15 fok környéki maximumokat emiatt kevesebbnek érezhetjük majd csütörtökön és pénteken – nyilatkozta Ország Ferenc.

A hétvége időjárása kettős lesz, újabb hidegfront várható

A kecskeméti időjárás-előrejelzésben tovább haladva megállapíthatjuk, hogy a hétvége igencsak kettős lesz. – Szombaton még jó idővel, napsütéssel és gyengülő széllel találkozhatunk, majd éjszaka átfordul déliesre a szél, hogy aztán vasárnap visszaforduljon a nyugati, észak-nyugati irányba és ezzel meghozza nekünk a markánsabbnak tűnő hidegfrontot. A felhős, borult égbolt mellett így a hét utolsó napján ismét számolnunk kell csapadékkal – árulta el Ország Ferenc.

Jól jön az őszi eső

A szeptember eleje még kifejezetten meleg volt, sorra dőltek meg a melegrekordok. Az ilyenkor megszokott hűvös időjárás bő egy héttel ezelőtt érkezett meg, és az ezzel járó csapadék mindenképpen jót tesz a növényeknek. – A jövő évi termésnek nagyon jól megágyazhat az őszi eső. A növények nedvesség-utánpótlása és elraktározása szempontjából kiemelten fontos időszak ez, hiszen ilyenkor a hűvösebb idő miatt nem párolog el az esőből származó összes nedvesség a talajból – hangsúlyozta Ország Ferenc.   

Jövő héten újra elérhetjük a 15 fokot

A szakember hozzátette, a jövő hét eleje változékony idővel fog kezdődni, fokozatosan fognak eltűnni a fejünk felül a felhők. – A jövő hét közepére már belemehetünk újra a napsütéses, gyenge szeles időjárásba. A maximum hőmérsékletek ismét 15 fok környékén, vagy pár fokkal afelett alakulhatnak majd, és a gyengülő áramlás miatt a napon igazán kellemes, kora őszi idő alakulhat ki, ez azonban már hosszútávú előrejelzésnek bizonyul, és ez még sok bizonytalansággal terhelt – fűzte hozzá Ország Ferenc.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu