Meglepő időjárás kísérheti a hétvégi temetőlátogatást, meteorológus beszélt a részletekről
A héten folytatódik az őszi szünet, a hétvégét pedig a legtöbben temetőlátogatással fogják tölteni. De az nem mindegy, hogy ezt milyen időben tehetjük meg. Mutatjuk, hogyan alakul Kecskemét időjárása a következő napokban.
Segítségül ezúttal is Ország Ferenc kecskeméti meteorológust hívtuk, aki elmondta, Kecskemét időjárását a következő napokban is a változékonyság fogja uralni. – Napos és borultabb időszakok fogják kergetni egymást, illetve a hét utolsó napjaiban némi csapadék is benne lehet – árulta el Ország Ferenc, majd ezt részletesebben is kifejtette.
Kecskemét időjárását szokatlan meleg jellemzi majd
A meteorológus leszögezte, sokkal melegebb idő vár ránk ezen a héten, mint amit a korábbi években október végén és november elején megszokhattunk. – Hétvégére 20 fok környéki időt mutatnak a kecskeméti időjárás-előrejelzések, elsősorban szombatra, de például Szeged térségében akár 22-23 fokos maximum hőmérséklet is összejöhet a hét második felében – közölte a szakember.
Azt tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy az időjárás mindenszentek ünnepén és halottak napján a temetőlátogatást előreláthatólag nem fogja negatívan befolyásolni.
Hétvége előtt viszont vár még ránk egy hidegfront
Bár szerdán napsütéses, kellemes időre, és még csütörtök napközben is magasabb hőmérsékletekre – bár már felhősebb égboltra – számíthatunk, mielőtt eljutnánk a hétvégéig, még túl kell jutnunk csütörtökön egy hidegfronton, ami délután és este fele éri el a térséget. – Ez gyengébb, a térségben jó eséllyel széteső front lesz, amit este és éjszaka várhatóan némi csapadék is kísér. Ezt követően viszont a napos, gyengébben felhős idő lesz jellemző – tudatta a szakember.
Pénteken melegedésnek indul az idő, de vasárnap jön az újabb hidegfront
Pénteken ismét délies áramlással folytatódik a felmelegedés, ami vasárnap délutánig kitarthat. – A hét utolsó napján már markánsabb hidegfront várható, amely nagyobb mennyiségű csapadékot hozhat térségünkbe – mondta Ország Ferenc, hozzátéve, a szerdát és pénteket kivéve a többi nap szeles lehet, néhol erős, esetleg viharos lökésekre is érdemes számítani, de ez nem lesz olyan jelentős, mint előző hétvégén.
A meteorológus már a jövő hét elejére is előretekintett. A vasárnapi hidegfront a következő hét elejét is befolyásolhatja, hétfő reggelig/délelőttig kitarthat az eső, illetve a hétvégi 20 fokokhoz képest a jövő hét elején 5-6 fokkal hűvösebb lesz jellemző. A hosszabb távú előrejelzések szerint viszont jövő hét második felében ismét melegedő tendenciával, napsütéssel és 18-20 fokos napi csúcsokkal számolhatunk.
