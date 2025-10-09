október 9., csütörtök

Sokan a tél közeledtét érzik, a meteorológus elmondta, mit gondol a lehűlésről

Bőven benne vagyunk már az őszi napokban. Sok helyen már a fűtést is bekapcsolták a hűvös reggelek miatt. Azt már tudjuk, hogy milyen időjárásra készüljünk a következő héten, de Tóth Tamás meteorológus most az idei télről is beszélt.

Várkonyi Rozália

Az elmúlt napokban megtapasztalhattuk az őszi időjárás többféle arcát is. Kaptunk napütést, szelet, hideget és esőt is. A HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán beszámolt arról, hogy mire számíthatunk a következő héten.

téli időjárásban sétál egy férfi az utcán
Tóth Tamás a tél várható időjárásáról is beszélt
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, az előrejelzések szerint hétfőn hidegfront érkezhet hazánkba, ezért több fokot is csökken a hőmérséklet. A nappali maximumok 11 és 17 fok között alakulnak, és éjszakánként nagyobb területeken is fagyra kell készülni. Esőre nem sok esély van, elsősorban a hét eleji hidegfronthoz kapcsolódóan fordulhat elő csapadék.

A téli időjárásról is beszélt

Tóth Tamás meteorológus is reagált a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésére. 

A mérsékelt égövben gyakran tapasztaljuk, hogyha valahol hideg levegő indul útnak dél felé, akkor egy másik térségben a meleg kezd északra nyomulni. A meteorológus szerint most is egy klasszikus időjárási helyzet alakult ki. Térségünket északkeleti áramlás éri el, ami sokfelé átlag alatti hőmérsékletet és szárazabb időt hoz. Hozzátette, hogy a most érkező légtömeg még nem az, amit a nagy szibériai hófelszín le tudott volna hűteni.

Az Atlanti-óceán felől enyhe levegő jut fel egészen magas földrajzi szélességekig, míg a Földközi-tenger térségében viharos az idő, ott további özönvizet jósol.

Kiemelte, hogy a mostani, az évszakhoz képest hűvös időjárás önmagában még semmit nem árul el arról, milyen télre számíthatunk. 

