Sokan a tél közeledtét érzik, a meteorológus elmondta, mit gondol a lehűlésről

Az elmúlt napokban megtapasztalhattuk az őszi időjárás többféle arcát is. Kaptunk napütést, szelet, hideget és esőt is. A HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán beszámolt arról, hogy mire számíthatunk a következő héten.

Tóth Tamás a tél várható időjárásáról is beszélt

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, az előrejelzések szerint hétfőn hidegfront érkezhet hazánkba, ezért több fokot is csökken a hőmérséklet. A nappali maximumok 11 és 17 fok között alakulnak, és éjszakánként nagyobb területeken is fagyra kell készülni. Esőre nem sok esély van, elsősorban a hét eleji hidegfronthoz kapcsolódóan fordulhat elő csapadék.

A téli időjárásról is beszélt

Tóth Tamás meteorológus is reagált a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésére.

A mérsékelt égövben gyakran tapasztaljuk, hogyha valahol hideg levegő indul útnak dél felé, akkor egy másik térségben a meleg kezd északra nyomulni. A meteorológus szerint most is egy klasszikus időjárási helyzet alakult ki. Térségünket északkeleti áramlás éri el, ami sokfelé átlag alatti hőmérsékletet és szárazabb időt hoz. Hozzátette, hogy a most érkező légtömeg még nem az, amit a nagy szibériai hófelszín le tudott volna hűteni.

Az Atlanti-óceán felől enyhe levegő jut fel egészen magas földrajzi szélességekig, míg a Földközi-tenger térségében viharos az idő, ott további özönvizet jósol.

Kiemelte, hogy a mostani, az évszakhoz képest hűvös időjárás önmagában még semmit nem árul el arról, milyen télre számíthatunk.