Egykor fagyos ostromot hozott, az elmúlt években hőhullámot – az október már nem a régi
Sokaknak az őszről a nyaralás vége, az iskolaidőszak kezdete, egy szóval a szeptember, míg a szeptemberről az ősz kezdete jut eszébe, de ha belegondolunk, az őszbe hajlás igazi hónapja inkább az október. Hogy az időjárás októberben általában hogyan alakul, arról Ország Ferenc kecskeméti meteorológussal beszélgettünk.
Ország Ferenc segítségével hétről hétre jelentkezünk időjárás-előrejelzéssel, ám most arra gondoltunk, hogy általánosságban fogunk az októberi őszi időről beszélgetni a meteorológussal, hogy abból következtetéseket vonhassunk le az idei évre is. Az időjárás októberben általában átmeneti jelleget ölt, és – az őszhöz kiválóan alkalmazkodva – változékonyan szokott alakulni.
Időjárás októberben: Nem is a szeptember szól az őszről?
Ország Ferenc rávilágított, ha belegondolunk, hogy szeptember közepén és második harmadában még a 28-30 fokos napi maximumokról beszélhettünk, ezt a hónapot igazán őszinek nevezni nem igazán praktikus. – Az ősz igazi átmeneti hónapja mindenképpen az október. Az átmenet szeptember végén és október elején, az indiánnyár után szokott kezdődni. Idén is eljött az az őszies fordulat, amikor a 25 fok feletti csúcsokról leestünk 15 fok környéki maximumokig – mondta Ország Ferenc.
A kecskeméti meteorológus hozzátette, ha van lehetősége a Napnak hosszútávon felmelegítenie a felszínt, akkor októberben is beléphetünk 20 fok fölé, de ez már szinte extrémnek számíthat ebben az időszakban. – Ilyenkor általánosságban a 15 és 20 fok közötti napi maximumok a jellemzők. Sőt, ebben az időszakban jön be a párás, nedves, ténylegesen ősziesnek ismert időjárás is, amely a hajnali intenzívebb lehűléssel kapcsolatos. Az október eleji, közepi időszakban szoktak megjelenni az első nagyobb kiterjedésű ködfoltok – közölte Ország Ferenc, hozzátéve, egészen hasonló mederben zajlik idén is az időjárásunk, az Alföldön már előző héten is találkozhattunk kisebb-nagyobb kiterjedésű ködfoltokkal.
A törökök nem bírták az októberi időjárást
Az októberi időjárás témájában Ország Ferencnek rögtön eszébe jutottak a középiskolából tanultak. Amikor 1552-ben a törökök több héten át ostromolták Eger várát, végül a nagy emberveszteség mellett azért vonultak vissza és függesztették fel arra az évre a hódító hadjáratukat, mert beütött október közepén a fagy. – Október 17-én hagyták abba az ostromot a törökök. Az ostromlók tisztában voltak azzal, hogy a hónap második felében a hideggel nekik fog jobban meggyűlni a bajuk, nem a várban, védett helyen elhelyezkedő magyar várvédőknek – emlékezett vissza Ország Ferenc.
Mennyit változtatott az októberi időjáráson a globális felmelegedés?
Ahogyan a nyári időszakra egyre inkább jellemző, úgy októberben is megjelenhetnek az extrém időjárási körülmények a globális felmelegedés hatására. – Ilyen volt az emlékezetes 2023-as október végi nagy zivatar, amely jégesőt is hozott az ország középső részébe. Nagyon markáns, mediterrán ciklonhoz volt ez köthető, pedig ezek a ciklonok inkább a szeptemberi időt szokták jobban befolyásolni. Az, hogy a légkör egy ilyen intenzív háborgásra októberben is képes volt, mindenképpen a globális felmelegedés számlájára írható – árulta el a szakember.
Ország Ferenc 2019-re is visszaemlékezett, amikor októberben szélsőségesen meleg időjárás alakult ki, több napi melegrekord is megdőlt akkor. – 2019. október 21-én még 28 fok körüli napi maximumokat lehetett mérni a Kárpát-medence több pontján. Az elmúlt időszakban is megtapasztalhattuk párszor, hogy az október 23-i megemlékezések során akár a 30 fokot is elcsípte a hőmérő higanyszála – fűzte hozzá Ország Ferenc, hangsúlyozva, abszolút nem ez a megszokott októberben, de a klímaváltozás hozományaként erre is fel kell készülnünk.
Mi pedig csak javasolni tudjuk, hogy érdemes figyelni a friss kecskeméti időjárás-előrejelzéseinket, ugyanis Ország Ferenc minden héten felkészít bennünket
- az esetleges extrém jelenségekre,
- hidegfrontokra,
- várható hőmérsékleti értékekre.
