Egykor fagyos ostromot hozott, az elmúlt években hőhullámot – az október már nem a régi

Ország Ferenc segítségével hétről hétre jelentkezünk időjárás-előrejelzéssel, ám most arra gondoltunk, hogy általánosságban fogunk az októberi őszi időről beszélgetni a meteorológussal, hogy abból következtetéseket vonhassunk le az idei évre is. Az időjárás októberben általában átmeneti jelleget ölt, és – az őszhöz kiválóan alkalmazkodva – változékonyan szokott alakulni.

Októberben kezdődik csak az igazi őszi időjárás

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Időjárás októberben: Nem is a szeptember szól az őszről?

Ország Ferenc rávilágított, ha belegondolunk, hogy szeptember közepén és második harmadában még a 28-30 fokos napi maximumokról beszélhettünk, ezt a hónapot igazán őszinek nevezni nem igazán praktikus. – Az ősz igazi átmeneti hónapja mindenképpen az október. Az átmenet szeptember végén és október elején, az indiánnyár után szokott kezdődni. Idén is eljött az az őszies fordulat, amikor a 25 fok feletti csúcsokról leestünk 15 fok környéki maximumokig – mondta Ország Ferenc.

A kecskeméti meteorológus hozzátette, ha van lehetősége a Napnak hosszútávon felmelegítenie a felszínt, akkor októberben is beléphetünk 20 fok fölé, de ez már szinte extrémnek számíthat ebben az időszakban. – Ilyenkor általánosságban a 15 és 20 fok közötti napi maximumok a jellemzők. Sőt, ebben az időszakban jön be a párás, nedves, ténylegesen ősziesnek ismert időjárás is, amely a hajnali intenzívebb lehűléssel kapcsolatos. Az október eleji, közepi időszakban szoktak megjelenni az első nagyobb kiterjedésű ködfoltok – közölte Ország Ferenc, hozzátéve, egészen hasonló mederben zajlik idén is az időjárásunk, az Alföldön már előző héten is találkozhattunk kisebb-nagyobb kiterjedésű ködfoltokkal.

A törökök nem bírták az októberi időjárást

Az októberi időjárás témájában Ország Ferencnek rögtön eszébe jutottak a középiskolából tanultak. Amikor 1552-ben a törökök több héten át ostromolták Eger várát, végül a nagy emberveszteség mellett azért vonultak vissza és függesztették fel arra az évre a hódító hadjáratukat, mert beütött október közepén a fagy. – Október 17-én hagyták abba az ostromot a törökök. Az ostromlók tisztában voltak azzal, hogy a hónap második felében a hideggel nekik fog jobban meggyűlni a bajuk, nem a várban, védett helyen elhelyezkedő magyar várvédőknek – emlékezett vissza Ország Ferenc.