Itt a vénasszonyok nyara? Ennyi fokot mérhetünk csütörtökön
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.
A köpönyeg.hu szerint többnyire borongós időre számíthatunk, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre jobban megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 15–20 fok között alakul.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
