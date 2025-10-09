Itt a vénasszonyok nyara? Ennyi fokot mérhetünk csütörtökön

A köpönyeg.hu szerint többnyire borongós időre számíthatunk, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre jobban megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 15–20 fok között alakul.

Ilyen időjárást jósolnak csütörtökre

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.