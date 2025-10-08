Meglepő fordulat az időjárásban, mutatjuk, hány fokot melegszik a hőmérséklet

A köpönyeg.hu szerint a reggeli párásság megszűnése után napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csupán néhány helyen lehet elő kisebb zápor. 15 és 20 fok között lesz a hőmérséklet napközben.

Csupán pár fokot melegszik az idő szerdán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.