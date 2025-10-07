Mutatjuk, hány fokig erősödik a nappali hőmérséklet

A köpönyeg.hu szerint a gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Napos, szeles idő lesz

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.