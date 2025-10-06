Köd, napsütés és hűvös hajnal – változatos idő vár ránk holnap

A köpönyeg.hu szerint változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.

Ilyen időjárás jósolnak hétfőre

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.