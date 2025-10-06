4 órája
Köd, napsütés és hűvös hajnal – változatos idő vár ránk holnap
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.
A köpönyeg.hu szerint változóan felhős égbolt várható, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főként a keleti országrészben alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél sok helyen erősen fújhat. Reggel az északkeleti tájakon köd képződik. A hőmérséklet csúcsértéke 14 fok körül lesz.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ha minden falatért könyörögni kell, segítünk felismerni, mikor érdemes szakemberhez fordulni
Elszánt libaterelés, esküvő és tajvani emlékek – olvasóink régi fotói mindenki arcára mosolyt csalnak