Mai évfordulók
1 órája

Hűvös, csapadékos időjárásra számíthatunk vasárnap

#ősz#előrejelzés#időjárás#felhős#hőmérséklet

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.

Nagy Mária Lilla

A köpönyeg.hu szerint délelőtt többfelé várható eső, zápor, főként délen és keleten. Délutánra északnyugat felől lassan felszakadozik a felhőzet, de délen még előfordulhatnak záporok. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, a hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű.

Eső esik a járdára.
Borongós, esős időre számíthatunk vasárnap
Forrás:  Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

