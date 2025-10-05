2 órája
Hűvös, csapadékos időjárásra számíthatunk vasárnap
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie vasárnap.
A köpönyeg.hu szerint délelőtt többfelé várható eső, zápor, főként délen és keleten. Délutánra északnyugat felől lassan felszakadozik a felhőzet, de délen még előfordulhatnak záporok. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, a hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Fontos változásra figyelmeztet a vízszolgáltató, érdemes felkészülni