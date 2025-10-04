45 perce
Van, ahol melegünk lesz, máshol megfagyunk
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.
A köpönyeg.hu szerint kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon késő délutánig ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
