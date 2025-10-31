1 órája
Melegszik az idő, mutatjuk, hány fokot mérhetünk napközben
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.
A köpönyeg.hu szerint a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Mint írják, melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.
