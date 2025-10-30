október 30., csütörtök

Időjárás
1 órája

Ne hagyd otthon az esernyőt, szükség lehet rá

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és kora délutántól elszórtan alakul ki záporeső. Később csökken a felhőzet, és már csak délen lehet csapadék. A DNy-i, Ny-i szél többfelé lesz erős. 19 fok köré melegszik a levegő.

erősen felhős, esős idő lesz,
Esős idő várható 
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Mint írják, melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. 

