A reggel még ködöt tartogat, de utána változik az idő

A köpönyeg.hu szerint a reggeli párásság, ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Reggel 2, délutánra 16 fok valószínű.

Ködös lesz a reggel

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Mint írják, melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.