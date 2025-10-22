október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Így alakul ma az időjárás – sokak napját befolyásolhatja

Címkék#ősz#előrejelzés#borús idő#időjárás#reggel

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szerdán.

Nagy Mária Lilla

A köpönyeg.hu szerint továbbra is borongós idő várható, de záporok csak ritkán fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet 16–21 fok körül valószínű. Kellemes, meleg időre számíhatunk.

időjárás-előrejelzés kedden
Ilyen időjárást jósolnak keddre
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, melegfront hatása érvényesül térségünkben, ami sokak szervezetét megterhelheti. Az időjárási változás különösen megviselheti az idősebbeket és a krónikus betegeket, de az egészséges emberek is tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket.

A frontérzékenyeknél gyakori lehet a fejfájás, az alvászavar és a fáradékonyság. A melegfront miatt fizikai és szellemi teljesítőképességünk is csökkenhet, ami figyelmetlenséget, koncentrációs nehézségeket okozhat – ez pedig növeli a balesetek kockázatát.

A szív- és érrendszeri betegekre különösen megterhelő lehet ez az időjárás. Náluk vérnyomás-ingadozás, szédülés, rossz közérzet is előfordulhat.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu