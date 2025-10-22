4 órája
Így alakul ma az időjárás – sokak napját befolyásolhatja
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szerdán.
A köpönyeg.hu szerint továbbra is borongós idő várható, de záporok csak ritkán fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet 16–21 fok körül valószínű. Kellemes, meleg időre számíhatunk.
Mint írják, melegfront hatása érvényesül térségünkben, ami sokak szervezetét megterhelheti. Az időjárási változás különösen megviselheti az idősebbeket és a krónikus betegeket, de az egészséges emberek is tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket.
A frontérzékenyeknél gyakori lehet a fejfájás, az alvászavar és a fáradékonyság. A melegfront miatt fizikai és szellemi teljesítőképességünk is csökkenhet, ami figyelmetlenséget, koncentrációs nehézségeket okozhat – ez pedig növeli a balesetek kockázatát.
A szív- és érrendszeri betegekre különösen megterhelő lehet ez az időjárás. Náluk vérnyomás-ingadozás, szédülés, rossz közérzet is előfordulhat.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Elindult a keresztféléves felvételi, a Neumann János Egyetem is várja leendő hallgatóit
Közös álmokból közös templom – a kápolna hívei együtt ünnepeltek Kisizsákon – fotók