Így alakul ma az időjárás – sokak napját befolyásolhatja

A köpönyeg.hu szerint továbbra is borongós idő várható, de záporok csak ritkán fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet 16–21 fok körül valószínű. Kellemes, meleg időre számíhatunk.

Ilyen időjárást jósolnak keddre

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, melegfront hatása érvényesül térségünkben, ami sokak szervezetét megterhelheti. Az időjárási változás különösen megviselheti az idősebbeket és a krónikus betegeket, de az egészséges emberek is tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket.

A frontérzékenyeknél gyakori lehet a fejfájás, az alvászavar és a fáradékonyság. A melegfront miatt fizikai és szellemi teljesítőképességünk is csökkenhet, ami figyelmetlenséget, koncentrációs nehézségeket okozhat – ez pedig növeli a balesetek kockázatát.

A szív- és érrendszeri betegekre különösen megterhelő lehet ez az időjárás. Náluk vérnyomás-ingadozás, szédülés, rossz közérzet is előfordulhat.