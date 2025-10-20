október 20., hétfő

Vendel névnap

Lassan érkező változás a levegőben – erre számíthatunk hétfőn

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Nagy Mária Lilla

A köpönyeg.hu szerint derült, Délnyugat, nyugat felől fokozatosan megvastagszik a fátyol- és rétegfelhőzet, ám csapadék egyelőre nem várható. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. 

Megvastagzik a felhőzet és felélinkül a szél hétfőn
Felhős és szeles időre számíthatuk hétfőn
Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Mint írják,  számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek állapota javulhat. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényező nem valószínű, a korábbi panaszok, időjárás okozta tünetek enyhülhetnek, vagy akár teljesen megszűnhetnek.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

