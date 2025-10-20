Időjárás
Lassan érkező változás a levegőben – erre számíthatunk hétfőn
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.
A köpönyeg.hu szerint derült, Délnyugat, nyugat felől fokozatosan megvastagszik a fátyol- és rétegfelhőzet, ám csapadék egyelőre nem várható. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek állapota javulhat. Jelentősebb, egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényező nem valószínű, a korábbi panaszok, időjárás okozta tünetek enyhülhetnek, vagy akár teljesen megszűnhetnek.
