Erősen felhős idő várható Bács-Kiskunban

A köpönyeg.hu szerint felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.

Felhő átvonulásra számíthatunk a csütörtöki napon

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.