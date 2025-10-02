Időjárás
Erősen felhős idő várható Bács-Kiskunban
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.
A köpönyeg.hu szerint felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csak néhol lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
