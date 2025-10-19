Nem árt melegen öltözni reggel, fagy is lehet

A köpönyeg.hu szerint derült, napos időre készülhetünk, legfeljebb délután jelennek meg fátyolfelhők az égen. Csapadék nem várható. A reggel kifejezetten hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat. Napközben mindössze 9–15 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Csípős őszi idő érkezik – ilyen időre számíthatunk

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.