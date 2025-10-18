október 18., szombat

Borongós, hűvös idővel kezdődik a hétvége

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.

A köpönyeg.hu szerint eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Forrás:  Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

