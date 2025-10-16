Időjárás
2 órája
Borús, hűvös idő várható
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.
A köpönyeg.hu szerint reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
