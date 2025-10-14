Időjárás
1 órája
Borult lesz az ég, helyenként záporok is lehetnek
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie kedden.
A köpönyeg.hu szerint észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
