Borult lesz az ég, helyenként záporok is lehetnek

A köpönyeg.hu szerint észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de záporeső csak elszórtan fordul elő. Az északi, északnyugati szél megélénkül. 16 fok körül alakul a hőmérséklet.

Felhős lesz az ég

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.