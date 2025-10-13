október 13., hétfő

36 perce

Záporok is előfordulhatnak hétfőn

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.

zápor is lehet,
Záporok is előfordulhatnak
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

