Szeles, de napos idő várható

A köpönyeg.hu szerint a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19-20 fok valószínű.

Sok napsütés várható

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.