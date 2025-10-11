Időjárás
2 órája
Szeles, de napos idő várható
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.
A köpönyeg.hu szerint a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19-20 fok valószínű.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
