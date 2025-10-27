Az erős széllökések ellenére Bács-Kiskunban mérték a legmelegebbet vasárnap

Ezt az időjárással kapcsolatos versenyt megyénk a hőmérsékleti értékek tekintetében nyerte meg. Az elmúlt 24 órában 11 és 17 fok között alakult a napi maximum hőmérséklet – a legmagasabb értéket, 17 fokot Lakiteleken mérték. Érdekesség, hogy a legalacsonyabb érték nem messze volt tőlünk: a szomszédos Baranyában, a Pogány repülőtéren volt 11 fok.

A változékony időjárás ellenére meleg volt Bács-Kiskunban

Fotó: Ryzhkov Oleksandr / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

A meleg ellenére esőt is kapott Bács-Kiskun

Bács-Kiskun északi részét elkerülték az esőfelhők, délen viszont esett: Baja környékén 3 milliméter. – Északnyugat felől frontális felhőzet érkezett, ebben meglepetés-zivatarok is előfordultak, de ez a csapadék jobbára csak a Dunántúlt, annak is egy részét érintette. A csúcshőmérséklet 11 és 17 fok között alakult, ami összességében kissé a sokévi átlag alatt van, de a naposabb északi tájakon azért nagy területen volt pozitív anomália is – írta az elmúlt napi időjárásunk kapcsán a HungaroMet.

Erős széllökések jellemezték Kecskemét időjárását

Szinte orkán erejű széllökésekről marad emlékezetes a pénteki és a szombati napunk, de vasárnapra is maradtak az erős lökésekből. A HungaroMet tájékoztatásából kiderül, hogy Kecskemét környékén 36 kilométer/órás, erős széllökések voltak. Az ország északi részét viszont viharos és erős viharos széllökések is tarkították. Budapest János-hegyen például 80,6 kilométer/órás széllökéseket mértek.