Reggel meleg kabát, délben már napszemüveg – ez vár ránk a következő napokban

Ahogyan azt olvasóink megszokhatták már, minden héten jelentkezünk időjárás-előrejelzésünkkel. Arról, hogy az időjárás Kecskemét térségében hogyan alakul a közeljövőben, ezúttal is Ország Ferencet kérdeztük.

Ország Ferenc a kecskeméti időjárás-előrejelzésről beszélt

Fotó: Bús Csaba

A kecskeméti meteorológus elsőként elmondta, hogy beszélgetésünk pillanatában – csütörtök délelőtt – besimult felhőréteg alakult ki felettünk. – Ez várhatóan pénteken felszakadozik és a hét utolsó munkanapján délután várhatóan ismét a gomolyfelhő-képződés veszi át a főszerepet, ami szombaton is velünk tart majd – árulta el a szakember.

Az időjárás Kecskemét térségében szombaton lesz a legmelegebb

Ország Ferenc előrejelzéséhez hozzátette, hogy a gomolyfelhők ellenére a szombat lesz a legmelegebb. – A kora délutáni órákban a 18-19 fokos hőmérsékleti értékeket is elérhetjük, de az élénk, erős északi, észak-keleti szél miatt csökkent hőérzettel számolhatunk. Vasárnap kicsit hűvösebb lesz, de még ekkor is maradunk a 15 fok feletti napi maximumoknál. Kellemes őszi, 16-18 fokos, kevésbé felhős vasárnapra számíthatunk – mondta Ország Ferenc.

Hajnalban még nem kell fagyra számítanunk

A meteorológus a hajnali minimumok kapcsán elmondta, az előző heti 3-4 fokos minimumok most 6-8 fok környékén alakulhatnak. Sőt, e hét legvégén ez még feljebb kúszhat majd, akár a 10 fokot is elérhetik a minimum értékek hajnalban.

A jövő hét tipikus őszi időjárást hozhat

Jövő hét elején visszarendeződünk az október közepén megszokott változatos időjáráshoz. – Várhatóan a több órás napsütéses periódusok és a borultabb, felhősebb idő egymást váltják majd. – A hajnali órákban visszaesik a hőmérséklet a 3-4 fokos intervallumba, illetve délután a maximumok is csupán 12-14 fok között lehetnek – nyilatkozta Ország Ferenc.

Az erős szélre most is oda kell figyelnünk

Amit még ki kell emelni az e heti kecskeméti időjárás-előrejelzésünkben, az a szél. Hétvégén ugyanis erős széllökésekre kell számítanunk, de jó hír, hogy ez jövő héten már jelentősen csökken.

Hétvégén és hétfőn a szél sebességének átlaga 20 kilométer/órás lehet, a széllökéseké a 40 kilométer/órát is meghaladhatja.

Jövő héten keddtől a szélsebesség átlaga visszaesik 6-8 kilométer/órára, míg a széllökések maximum 20-22 kilométer/óra körül alakulhatnak.