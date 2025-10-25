október 25., szombat

Több mint 100 kilométer/órás széllökésekkel robbant be a hidegfront, szombaton sem kegyelmez az időjárás

#előrejelzés#eső#időjárás#szél

Viharos széllökésekkel csapott le a markáns hidegfront pénteken Bács-Kiskunban, amely jelentős mennyiségű esőt is hozott. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton.

Kovács Alexandra

Az időjárás pénteken sokak számára kellemetlenné tette a napot. Napközben fokozatosan elhagyta hazánkat az a hidegfront, amely országszerte jelentős mennyiségű esőt hozott. Bár a csapadékzóna északkelet felé kivonult, a front mögött erős, helyenként viharos északnyugati szél alakult ki – különösen a Tiszántúlon és az Alföld középső részein. 

Viharos szelet hozott az időjárás pénteken
Időjárás: viharos szél csapott le az országra
Forrás: HungaroMet Facebook-oldala

Pénteki időjárás-riasztás

A HungaroMet pénteken Bács-Kiskun vármegye északi részére, különösen a Kunszentmiklósi, Kecskeméti és Kiskunfélegyházi járásra elsőfokú riasztást adott ki a viharos szél miatt

A legerősebb lökések elérték a 105 kilométer/órát a magasabban fekvő térségekben, Bács-Kiskunban 82 kilométer/óra volt a legerősebb széllökés Kiskunfélegyháza környékén.

Szombaton újabb figyelmeztetés – zivatarok érkezhetnek

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton sem lesz nyugodt napja a Bács-Kiskunba lakóknak, ugyanis elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarveszély miatt.  

Időjárás-riasztás szombatra
Szombatra zivatarok miatt adtak ki figyelmeztető előrejelzést
Forrás: met.hu

Szombaton délután, este jó eséllyel alakulhatnak ki zivatarok elsősorban a délnyugati, déli országrészben. A zivatarok térbeli előfordulásában van némi bizonytalanság, északabbra sem zárható ki teljesen előfordulásuk. A cellákat intenzív csapadék, apró szemű jég, illetve szélerősödés kísérheti, ezért érdemes fokozottan figyelni a friss előrejelzéseket és riasztásokat.

