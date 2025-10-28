1 órája
Fordulat várható a keddi időjárásban
A melegfronttal viharos szél érkezik.
Mint arról hírportálunk is beszámolt, kedden délelőtt még naposabb idő várható, kisebb-nagyobb felhőtömbökkel, de délután északnyugat felől egy melegfront összefüggő, vastagabb felhőzete érkezik.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a frontfelhőzetből elsősorban északon fordulhat elő eső, záporeső. A délnyugati tájakat leszámítva nagy területen erős, viharos széllökésekre kell készülni.
Az északnyugati, nyugati szél délutántól fokozatosan délnyugatira fordul, ezzel együtt a szeles területeken is veszíteni kezd erejéből. A csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
