Fordulat várható a keddi időjárásban

Mint arról hírportálunk is beszámolt, kedden délelőtt még naposabb idő várható, kisebb-nagyobb felhőtömbökkel, de délután északnyugat felől egy melegfront összefüggő, vastagabb felhőzete érkezik.

Viharos széllel érkezik a melegfront

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a frontfelhőzetből elsősorban északon fordulhat elő eső, záporeső. A délnyugati tájakat leszámítva nagy területen erős, viharos széllökésekre kell készülni.

Az északnyugati, nyugati szél délutántól fokozatosan délnyugatira fordul, ezzel együtt a szeles területeken is veszíteni kezd erejéből. A csúcshőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.