Fogvacogtató hidegre ébredtek a fülöpháziak, itt mérték az ország legalacsonyabb hőmérsékletét
Reggelre látványos különbségek alakultak ki az ország hőmérsékleti térképén. Az időjárás leginkább Fülöpházán mutatta meg hűvös arcát, ahol a legalacsonyabb reggeli hőmérsékletet mérték az országban.
Péntek reggel markánsan eltérő időjárás alakult ki az ország egyes részein.
Fülöpházán volt a leghidegebb
A leghidegebb reggelt Bács-Kiskun vármegyében, Fülöpházán mérték, ahol a hőmérő higanyszála fagypont alá, mínusz 2,9 fokig süllyedt – ezzel ez a település lett az ország leghidegebb pontja péntek hajnalban – írta a HungaroMet a Facebook-oldalán.
Időjárás: óriási különbségeket mérek az országban
Az északi és északnyugati vármegyékben a felhőzet miatt enyhébb maradt az idő: ott mindössze 8–9 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ami néhány fokkal meghaladja az október közepi átlagos minimumokat.
Ezzel szemben a derült, szélcsendes vidékeken jóval hűvösebben indult a nap. Az ország nagy részén mindössze 1–2 fokot mértek a hajnali órákban, a fagyzugos területeken pedig fagypont alá csökkent a hőmérséklet.
