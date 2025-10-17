október 17., péntek

Hedvig névnap

Fogvacogtató hidegre ébredtek a fülöpháziak, itt mérték az ország legalacsonyabb hőmérsékletét

Reggelre látványos különbségek alakultak ki az ország hőmérsékleti térképén. Az időjárás leginkább Fülöpházán mutatta meg hűvös arcát, ahol a legalacsonyabb reggeli hőmérsékletet mérték az országban.

Nagy Mária Lilla

Péntek reggel markánsan eltérő időjárás alakult ki az ország egyes részein.

Elképesztő időjárási különbségek
Jelentősen eltérő volt a reggeli időjárás az ország területén
Forrás: HungaroMet Facebook-oldala

Fülöpházán volt a leghidegebb

A leghidegebb reggelt Bács-Kiskun vármegyében, Fülöpházán mérték, ahol a hőmérő higanyszála fagypont alá, mínusz 2,9 fokig süllyedt – ezzel ez a település lett az ország leghidegebb pontja péntek hajnalban – írta a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Időjárás: óriási különbségeket mérek az országban

Az északi és északnyugati vármegyékben a felhőzet miatt enyhébb maradt az idő: ott mindössze 8–9 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ami néhány fokkal meghaladja az október közepi átlagos minimumokat. 

Ezzel szemben a derült, szélcsendes vidékeken jóval hűvösebben indult a nap. Az ország nagy részén mindössze 1–2 fokot mértek a hajnali órákban, a fagyzugos területeken pedig fagypont alá csökkent a hőmérséklet.

